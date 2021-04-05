В Рязанской области 13 женщин отказались от новорожденных детей

В 2020 году минздрав зарегистрировал 13 случаев отказа от новорожденных детей в роддомах Рязанской области. Для сравнения, в 2018 году было 16 отказов, в 2019 году – десять.

В основном от новорожденных детей отказываются первородящие одинокие матери, выпускницы детдомов, учащиеся, безработные, не имеющие средств к существованию, а также одинокие многодетные матери.

В 2020 году в Службу по профилактике отказов от новорожденных из родильных домов Рязани поступило 13 сигналов о намерении родившей женщины отказаться от ребенка. После бесед со специалистами, шесть женщин передумали отказываться от детей.

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