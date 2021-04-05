За год в ДТП погибли 12 рязанских детей, двое из них – пешеходы

Дорожно-транспортные происшествия по-прежнему являются одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев, приводящих к увечьям и смерти детей. Об этом в ежегодном докладе указала уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

В 2020 году общее количество пострадавших детей в ДТП уменьшилось по сравнению с предыдущими годами и составило 233 ребенка. Для сравнения, в 2018 году пострадали 338 человек, а в 2019 году – 317 несовершеннолетних.

Погибли в 2020 году на дорогах Рязани и Рязанской области 12 детей (двое пешеходов). Для сравнения, в 2018 году погибли восемь детей (двое пешеходов), в 2019 году – 14 детей (один пешеход).

Ранее указывались причины, из-за которых трое рязанских подростков в 2020 году покончили жизнь самоубийством, а также сколько детей выпало из окон по всей Рязанской области.

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