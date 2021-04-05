В девяти районах Рязанской области 5 апреля отключат электричество. Фото: Дмитрий БРУШКО

1 апреля в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Ольхи, село Старая Покровка, деревня Мельница, деревня Александровка, село Федосово, деревня Ветринка, деревня Истинка, деревня Федоровка, деревня Цветки, деревня Ключи, деревня Никито-Поляны, село Алушка, поселок Лесная Поляна, поселок Садовый, село Кривая Лука, деревня Криволуцкие Дворики, село Кулики, село Райполье, деревня Троицкое, деревня Богословка, деревня Калиновка, село Тарадеи, деревня Илларионовка — с 08:00 до 20:00.

Шиловский район:

- село Тимошкино, поселок Харинский Ручеек, село Березово, село Боровое, поселок Прибрежный, поселок Красный, поселок Первомайский, деревня Ибредь, село Сановка, деревня Петровка — с 08:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Проницы — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Городецкие Выселки — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 10:00 до 16:00;

- село Шумашь — 11:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Новобокино, деревня Ивановка — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- деревня Сидоровка, деревня Шишкино, город Рыбное (частично), деревня Полтево, Научно-исследовательский институт коневодства, поселок Дивово, деревня Старое Батурино, деревня Нагорное, поселок Глебково, деревня Высокое, село Срезнево, село Городище, деревня Перекаль, село Ходынино — с 23:00 до 6 апреля 06:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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