МХК «Рязань-ВДВ» победил белгородцев и вышел в полуфинал Кубка регионов

Абянов дважды заставил смокнуть трибуны.
Фото: Павел АВЕРИН
Подопечные Алексея Храмцова принимали 4 апреля на своем льду МХК «Белгород» и сумели одержать победу в овертайме пятого четвертьфинального матча 3:2.
Как и положено противостояниям в плей-офф, игра не изобиловала голами, но была полна внутреннего драматизма. Счет открыл Алексей Малых (хотя гол записали на Назарова). Защита «десантников» в этот день была в разобранном состоянии, поэтому Руслан Абянов легко счет сравнял.
Гостей приехала поддержать маленькая, но сплоченная группа поддержки.
Фото: Павел АВЕРИН
Лишь в третьем периоде Максим Седов смог воплотить игровое преимущество в гол, но все тот же Абянов за три с небольшим минуты до конца основного времени сумел отправить команды в овертайм. На шестой минуте которого Максим Тимофеев поставил победную точку в этом матче – 3:2.
Александров провел один из лучших своих матчей.
Фото: Павел АВЕРИН
Отметим, что впервые в истории рязанского хоккея профессиональная команда смогла подняться так высоко.
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