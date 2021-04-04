МХК «Рязань-ВДВ» победил белгородцев и вышел в полуфинал Кубка регионов

Абянов дважды заставил смокнуть трибуны. Фото: Павел АВЕРИН

Подопечные Алексея Храмцова принимали 4 апреля на своем льду МХК «Белгород» и сумели одержать победу в овертайме пятого четвертьфинального матча 3:2.

Как и положено противостояниям в плей-офф, игра не изобиловала голами, но была полна внутреннего драматизма. Счет открыл Алексей Малых (хотя гол записали на Назарова). Защита «десантников» в этот день была в разобранном состоянии, поэтому Руслан Абянов легко счет сравнял.

Гостей приехала поддержать маленькая, но сплоченная группа поддержки. Фото: Павел АВЕРИН

Лишь в третьем периоде Максим Седов смог воплотить игровое преимущество в гол, но все тот же Абянов за три с небольшим минуты до конца основного времени сумел отправить команды в овертайм. На шестой минуте которого Максим Тимофеев поставил победную точку в этом матче – 3:2.

Александров провел один из лучших своих матчей. Фото: Павел АВЕРИН

Отметим, что впервые в истории рязанского хоккея профессиональная команда смогла подняться так высоко.

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