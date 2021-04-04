Под Рязанью засняли людей дрейфующих на льдине по Оке

Мужчины отказались от помощи. Фото: группа «Рыбалка в Рязани».

Неподалеку от села Дядьково в Рязанском районе засняли двоих мужчин дрейфующих на льдине вниз по течению Оки. Видеоролик был опубликован в группе «Рыбалка в Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом автор видео ролика в комментарии к размещенному посту написал, что предложил экстремалам вызвать спасателей, но те ответили отказом.

«Предложил вызвать МЧС, сказали все нормально, мы контролируем ситуацию», - написал мужчина.

И действительно, в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили «КП-Рязань», что к ним по поводу инцидента не обращались.

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