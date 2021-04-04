Разлившаяся река Хупта подтопила мост и 64 приусадебных участка

Паводком затронуты шесть улиц. Фото: издательство «Пресса».

Вышедшая из берегов река Хупта затопила в Ряжском районе Рязанской области низководный мост и 64 приусадебных участка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По данным наших коллег, под водой оказались улицы: Заречная, Набережная, Мичуринская, Мельзаводская, Береговая и Свободы.

В связи с разливом в районной администрации прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Организован ежедневный контроль за уровнем подъема воды в реках, выставлены спасательные посты, оборудованные необходимым количеством плавсредств. Все службы города готовы к экстренным ситуациям, - сообщил начальник ГО и ЧС по Ряжскому району Игорь Савин.

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

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