В понедельник в Рязани будет тепло и солнечно

В понедельник, 5 апреля, в Рязани ожидается довольно теплая и солнечная погода. Такой прогноз погоды опубликовало главное управление МЧС по региону со ссылкой на специалистов гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области утром -5…+0°С, днем +6…+11°С.

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