Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Рязанской области

Оперштаб при региональном правительстве представил официальную статистику по состоянию на 4 апреля. Согласно этим цифрам, в Рязанской области за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения COVID-19. Темп прироста за сутки составил 0,2%.

Всего с начала пандемии региональными ведомствами зарегистрировано 26 523 заражения коронавирусом.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - сообщили в оперативном штабе.

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