За выходные в Рязанской области еще пятерых человек включили в список жертв COVID-19

В субботу, 3 апреля, список жертв коронавирусной инфекции Рязанской области пополнили еще два человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это 68-летняя женщина и 72-летний мужчина (скончались в феврале).

В воскресенье, 4 апреля, в федеральной статистике значатся три человека. А вот региональный минздрав дает двоих умерших: 72-летняя и 74-летняя женщины (умерли в феврале).

Напомним, что 1 апреля ситуация была обратная федеральная статистика дала на одного человека меньше, чем региональная.

Всего, по федеральным данным, на 4 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 379 человек. Итоговый подсчет по региональным данным оперативная группа Правительства Рязанской области не ведет.

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