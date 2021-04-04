В воскресенье в Рязани ожидаются дождь и +10 тепла

В воскресенье, 4 апреля, в Рязани ожидается переменная облачность. Такой прогноз погоды опубликовало главное управление МЧС по региону со ссылкой на специалистов гидрометцентра.

Днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области утром -4…+5°С, днем +5…+10°С.

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