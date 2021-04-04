В Рязани озаботились исчезновением машин с маршрута №95

В областном центре озаботились резким исчезновением машин, ходящих по маршруту №95. Об этом сообщили в общественном совете при городском управлении транспорта.

«С начала года количество машин резко уменьшилось на данном маршруте, что вызвало недовольство у пассажиров. Чаще стали приходить жалобы в группу общественного совета на неудовлетворительную работу этого маршрута. Также на последнем заседании совета поднималась эта тема, и были приняты меры по недопущению подобных ситуаций», - говорится в сообщении организации.

Также там отметили, что по результатам мониторинга с «организацией-перевозчиком, обслуживающей маршрут №95М2, будет проведена соответствующая работа».

Вот только никаких реальных рычагов давления, кроме обращения в суд, у чиновников нет. Если частный перевозчик по какой-то причине решил, что ему не выгодно работать на маршруте, он просто перестает его обслуживать. Пассажиры же опять становятся заложниками не удовлетворительной работы городского управления транспорта, не способного организовать бесперебойное движение по городским маршрутам.

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