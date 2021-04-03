Минтранс снял видео, как паводковые воды затопили дорогу в Спасском районе.

По состоянию на 3 апреля в Рязанской области закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов 12 низководных и четыре наплавных моста, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог.

По информации властей, в Михайловском районе между селами Малинки и Покровское-2 паводковые воды переливают проезжую часть. На месте выставлены предупреждающие знаки.

Кроме того, специалисты минтранса сняли видео из Спасского района, на котором видно, что участок автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш в селе Гавриловское подтоплена из-за паводковых вод с полей.

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