На пожаре в Касимовском районе погибли мать с сыном

Около полудня 3 апреля в МЧС поступила информация о пожаре в селе Пустынь Касимовского района – горел жилой деревянный дом, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания на площади 8 кв. метров поврежден пол.

Как сообщили в региональном СК, на пожаре погибли два человека – 59-летняя женщина и ее 32-летний сын.

В настоящее время следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, накануне трагедии мать с сыном выпивали. Возможная причина возгорания – неосторожное обращением с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!