С 7 апреля мост через Трубеж будут ремонтировать еще и по ночам

Ремонт моста через Трубеж перейдет на ночную работу.

На мосту через реку Трубеж восстанавливают основания балок, а также ремонтируют остальные опоры. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам мэра, с 7 апреля на мосту начинаются ночные работы, но они, как зазверила Сорокина, не будут шумными и не помешают жителям домов, которые находятся неподалеку от объекта.

— Задача на ближайшее время – выйти на реконструкцию основного полотна моста. На следующей неделе опустят балки на первом пролете. После этого рабочие приступят к самому трудоемкому и ответственному этапу – устройству полотна, — говорит глава администрации. — Полотно уширится на 1,5 метра с каждой стороны. Реконструкция производится очень аккуратно, без сильных нагрузок на несущие элементы.

Отмечается, что по правой половине моста к 16 июня запустят транспорт. К этому времени здесь уложат полноценный верхний слой асфальта, установят барьерные и перильные ограждения.

— По договору подрядчиком дается гарантия 8 лет на железобетонные конструкции и элементы самого моста и 5 лет на асфальтобетонное покрытие, — сказала Сорокина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!