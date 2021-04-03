На Московском 18-летний рязанец совершил разбойное нападение на супермаркет

Полиция задержала 18-летнего рязанца, подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет.

Накануне в дежурную часть обратился сотрудник магазина, расположенного на Московском шоссе. Мужчина рассказал, что один из посетителей, взяв четыре бутылки водки, пытался пройти мимо кассы. Когда его остановили, он достал нож и пригрозил убийством. Когда сотрудники магазина освободили дорогу, злоумышленник скрылся.

К словесному портрету преступника, полученному от работников супермаркета, записи камер видеонаблюдения показали и автомобиль, на котором молодой человек подъехал к супермаркету.

Найти хозяина машины было не сложно. Водитель рассказал, что в тот день подрабатывал частным извозом и подвозил к магазину клиента. Операторы системы получения заказов для такси помогли оперативникам выяснить с какого телефонного номера был звонок с заказом.

Так и вышли полицейские на 18-летнего рязанца, который только недавно приехал из соседнего региона. Ранее его уже судили за кражу, мошенничество и грабеж.

Возбуждено уголовное дело.

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