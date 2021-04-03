Рязанка Маша Политикова вышла в финал шоу «Голос.Дети». Фото: Первый канал.
Школьница из Рязани, 13-летняя Маша Политикова вышла в финал телевизионного шоу «Голос.Дети».
На очередном этапе конкурса рязанка вместе с другими участницами шоу Полиной Ли и Катей Табариной исполнила песню Валерии «Метелица».
Все члены жюри высоко оценили талант девочек, а Егор Крид не позавидовал их наставнику Басте, которому нужно было выбрать только участницу.
— Для меня вы все три профессионала, которые находятся на одном уровне. На очень высоком уровне, — отметил Крид.
Но решающее слово было за Бастой…
— Не самое простое решение в данной тройке, но со мной дальше продолжит путешествие... Маша Политикова.
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