Рязанка Маша Политикова вышла в финал шоу «Голос.Дети». Фото: Первый канал.

Школьница из Рязани, 13-летняя Маша Политикова вышла в финал телевизионного шоу «Голос.Дети».

На очередном этапе конкурса рязанка вместе с другими участницами шоу Полиной Ли и Катей Табариной исполнила песню Валерии «Метелица».

Все члены жюри высоко оценили талант девочек, а Егор Крид не позавидовал их наставнику Басте, которому нужно было выбрать только участницу.

— Для меня вы все три профессионала, которые находятся на одном уровне. На очень высоком уровне, — отметил Крид.

Но решающее слово было за Бастой…

— Не самое простое решение в данной тройке, но со мной дальше продолжит путешествие... Маша Политикова.

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