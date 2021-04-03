Председатель ОНК Боборыкин по ситуации в ИК-2: Все это вранье, к осужденным щепетильно там относятся

Жалобы на невыносимые условия содержания в рязанской ИК-2 (поселок Ворошиловка) – вранье. Так считает председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.

— Только вчера там был, но осужденный с такой фамилией [Морозов] ко мне не подходил, и подобных жалоб не поступало. Вчера он мог бы спокойно записаться ко мне на прием, но его не было, — комментирует Виктор Федорович. — Что касается опубликованных жалоб… Знаете, вот по-честному скажу, это вранье, как правило. Потому что когда начинаем разбираться, то оказывается все далеко не так. Вот вчера один записался, не дают ему лекарства, а он два инсульта перенес. Оказалось, что он сам с 10 марта не приходит за препаратами… К ним очень щепетильно там относятся, тем более в «двойке», у них же больничка там есть. Осужденных ставят там на очередь, подходит время – их кладут туда. Но в любом случае, я буду там еще, проверю эту информацию.

Заявление в адрес прокурора Рязанской области Ивана Панченко появилось на портале «Гулаг-Инфо». Отец одного из осужденных жалуется, что его сына заставляют в ИК-2 бесплатно работать и не обеспечивают лекарствами (читать подробнее).

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