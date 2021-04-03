Рязанскому прокурору пожаловались на невыносимые условия содержания в ИК-2. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На портале «Гулаг-Инфо» появилось заявление в адрес прокурора Рязанской области Ивана Панченко и директора ФСИН России Александра Калашникова с просьбой возбудить уголовное дело по факту «систематического нарушения закона в ИК-2 УФСИН России по Рязанской области».

По словам заявителя, его сыну Морозову, 1978 г.р., угрожают взысканиями и водворением в ШИЗО, если он будет требовать соблюдения его прав, а именно:

- получить оплату за проделанную работу. Администрация якобы заставляет работать бесплатно;

- получать надлежащую медицинскую помощь по имеющимся заболеваниям (простатит, гипертония);

- получать медицинские препараты;

- улучшить качество питания. В пище неоднократно обнаруживали паразитов, насекомых.

В заявлении также указано, что Морозов «длительное время подвергался истязаниям и пыткам в невыносимых условиях содержания».

Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин прокомментировал ситуацию в ИК-2. По его словам, все это вранье (читать подробнее).

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