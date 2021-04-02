В Рязани коронавирус унес жизнь 39-летнего мужчины

В пятницу, 2 апреля, согласно федеральной статистике, список жертв коронавирусной инфекции Рязанской области пополнили еще шесть человек. Вместе с тем, в региональном списке значатся пять фамилий. Это 39-летний мужчина, скончавшийся в февраля. 60-летняя женщина, скончавшаяся в январе, а также три возрастные женщины (88, 89 и 90 лет), умершие в феврале.

Напомним, что 1 апреля ситуация была обратная федеральная статистика дала на одного человека меньше, чем региональная.

Всего, по федеральным данным, на 2 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 374 человек. Итоговый подсчет по региональным данным оперативная группа Правительства Рязанской области не ведет.

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