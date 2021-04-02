Жители Сасова обратились с просьбой помочь со строительством дороги

ryazan.er.ru

С 29 марта по 2 апреля в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило 49 обращений. Более половины из них решены положительно. Например, на улице Карла Маркса снег был вывезен после звонка сотрудника приемной в управление благоустройства города.

«К нам обратились жители города Сасово по вопросу строительства дороги на улице 8 марта. Существующая находится в неудовлетворительном состоянии: она отсыпана щебнем, на дороге появились рытвины и ямы, проехать по ней сложно. Еще они пожаловались на отсутствие пешеходных переходов у некоторых остановок общественного транспорта», – рассказала руководитель приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Кроме того, обеспокоенность жителей районного центра вызывает ситуация на улице Островитянова: полуразрушенные и заброшенные дома и участки, заваленные хламом, представляют пожарную опасность.

«Все эти вопросы необходимо решать совместно с администрацией города Сасово. Беру их на контроль», — сказала Татьяна Панфилова.

Личные приемы граждан проводятся и в местных общественных приемных «Единой России».

В ходе онлайн-прием в Сапожковском районе к депутатам-единороссам Рязанской областной Думы Николаю Митрохину и Владимиру Материкину обратилась многодетная семья, воспитывающая приемных детей, с просьбой помочь с приобретением автомобиля. Жители села Канино пожаловались на плохое состояние дорог до села Новокрасное и областного центра, по которым проходит маршрут школьного автобуса. Все вопросы взяты депутатами на контроль.

«С 1 апреля приемная «Единой России» возобновляет очные приемы граждан. График размещен на сайте регионального отделения партии, также можно получить информацию о дате и времени приемов депутатов всех уровней и специалистов различных ведомств и организаций по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23», — сообщила координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии Елена Синица.

Реклама.