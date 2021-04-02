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Происшествия2 апреля 2021 18:20

В трех районах Рязанской области подтопило дома и участки

Продолжает поступать информация о последствиях весеннего половодья
Источник:kp.ru
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В селе Алешино (Сасовский район) из-за паводка под водой оказались 16 приусадебных участков.

Их разных уголков Рязанской области 2 апреля поступает информация о подтоплениях. В селе Алешино (Сасовский район) из-за паводка под водой оказались 16 приусадебных участков – разлилась река Алешня.

В Ряжском районе разлив реки Хупта привел к подтоплению 19 приусадебных участков и низководного моста. Там в общежитии местного колледжа организовали пункт временного размещения на 100 человек, сообщает издательство «Пресса».

В селе Кривском Сараевского района вода добралась до нескольких домов, расположенных в низине.

- Вода, собираясь в лощину, идет сюда огромным потоком прямо через асфальтированную дорогу. Приходится сейчас дежурить, чтобы перевозить детей, идущих из школы домой, иначе им не пробраться, - цитируют журналисты главу поселения Владимира Никонова.

Стихия