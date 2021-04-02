Парламентарий от Рязанской области обсудила с лидерами студенческого профсоюзного движения развитие молодежной политики

В четверг, 1 апреля, член фракции в Государственной Думе, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина встретилась с лидерами студенческого профсоюзного движения, представляющими ведущие вузы. Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с развитием молодежной политики на территории региона.

Также парламентарий рассказала собравшимся о проведении в Рязанской области международной патриотической акции «Диктант Победы». В этом году она пройдет 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. Кроме того, любой желающий может принять участие в онлайн-формате.

«В прошлом году «Диктант Победы» написали около 13 тысяч жителей Рязанской области. В настоящее время ведутся переговоры с министерством образования и молодежной политики, чтобы к акции присоединились студенты средних специальных и высших учебных заведений. Запланировано открытие площадки в библиотеке имени Горького и Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина», – рассказала Елена Митина.

Депутат Госдумы отметила, что каждый год с удовольствием принимает участие в данной акции. По ее мнению, «Диктант Победы» – это еще одна возможность вспомнить о героях и событиях того страшного времени, проверить свои знания истории страны. «Поэтому приглашаю к участию всех желающих», – заключила она.

Участникам «Диктанта Победы» предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Часть из них будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также великих полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

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