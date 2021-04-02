На заседании депутатского центра обсудили организацию парковочного пространства и ремонт спортзалов

«Мы обсудили предложения по разграничению полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросу создания и использования парковок на дорогах местного значения. Обратили внимание депутатов Государственной Думы, что проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» не предусматривает обновление спортивной инфраструктуры школ административных центров и городов. Обсудили реализацию региональной программы поддержки местных инициатив», – рассказала первый заместитель председателя Рязанской городской Думы, руководитель Депутатского центра Лариса Максимова.

Заседание Депутатского центра при местном политсовете местного отделения партии города Рязани прошло 1 апреля в региональной общественной приемной «Единой России». В нем приняли участие депутаты Государственной, Рязанской областной и городской Думы.

Первым участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с разграничением полномочий между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по вопросу создания и использования парковок на дорогах местного значения, а также с решением проблемы привлечения к ответственности владельцев транспортных средств, нарушивших правила благоустройства.

Оказалось, что после сверки нескольких федеральных законов одни и те же полномочия по использованию платных парковок относятся к компетенции различных служб и органов. К неурегулированным, в частности, относятся вопросы установления размера платы за пользование на платной основе парковочными местами на автомобильных дорогах местного значения.

Аппарат гордумы подготовил соответствующие запросы в несколько ведомств, в том числе комитет по транспорту и строительству Государственной Думы.

По мнению Елены Митиной, депутаты Рязанской областной Думы могут выйти с законодательной инициативой по данному вопросу и направить свое предложение в экспертный Совет Государственной Думы. Андрей Красов поддержал предложение коллеги.

Руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова рекомендовала вначале данный вопрос рассмотреть на комиссии по законотворческой работе регионального Совета руководителей фракций.

В ходе встречи Лариса Максимова обратилась к депутатам Госдумы за помощью в решении проблемы, связанной с ремонтом спортивных залов в городских школах. Она согласилась, что в рамках нацпроекта «Образования» запланированы работы по реконструкции спортзалов и создании спортивных площадок. Но они касаются только учреждений сельских и городских поседений и расположенных в малых городах.

«В Рязани 67 школ. Им также, как и сельским, нужно обновлять спортивные залы. Возможности городского бюджета весьма скромные. Например, в 2021 году предусмотрено только немногим менее 2 млн рублей на ремонт спортзала школы № 38. И даже эта сумма не решит всех проблем образовательного учреждения», – заметила Лариса Максимова.

Елена Митина добавила, что об этой проблеме ей известно. Она напомнила, что в рамках партпроекта «Детский спорт» было отремонтировано более 100 школьных спортзалов в сельских школах Рязанской области, установлены уличные спортплощадки, закуплен и обновлен спортивный инвентарь.

«Как правило, спортзалы в сельских школах – это единственное место для занятий спортом. Именно они становятся центром притяжения для детей, молодёжи и старшего поколения. Поэтому и было принято решение о том, что сельские спортзалы нужно привести в порядок в первую очередь, – отметила региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина. – С прошлого года в рамках данного проекта стали ремонтировать школьные спортзалы, расположенные в малых городах. Будем стараться, чтобы и спортзалы городских школ были включены в эту программу».

На правах рекламы.