Дело директора АМК «Рязанский» будет рассмотрено в областном центре

Уголовное дело против бизнесмена и депутата областного парламента Станислава Подоля передано из Перовского районного суда Москвы в Железнодорожный суд Рязани. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе столичного райсуда.

Дело было возбуждено после отравления учеников ряда школ и воспитанников детских садов Москвы сливочным маслом производства ООО «АМК «Рязанский». Подоль является директором и учредителем этого предприятия.

Следствие считает, что он «достоверно знал об антисанитарных условиях в помещениях названного молочного комбината, <…> в связи с чем производимая там продукция не отвечает требованиям безопасности».

Масло поставлялось в образовательные учреждения Восточного административного округа столицы. Именно из-за этого продукта, как утверждается в материалах дела, стало плохо 91 ребенку, а также воспитателю детского сада. Один из учеников школы №1637 перенес острую кишечную бактериальную инфекцию, и вред его здоровью расценивается как тяжкий.

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