Убийца рязанского студента Павел Кузин освободился из колонии

23 марта на свободу вышел Павел Кузин, участник резонансного преступления, в результате которого погиб 19-летний студент РГРТУ Александр Дудин. Об этом «КП-Рязань» сообщили знакомые освободившегося молодого человека.

Напомним, что в ноябре 2012 года компания пьяных молодых людей подошла к остановке общественного транспорта, вступив в конфликт с двумя незнакомыми ровесниками. Парни пытались убежать от преследователей, но произошла драка, закончившаяся смертью Александра Дудина от ножевого ранения.

Несмотря на то, что в нападении участвовали несколько человек, в колонию из них отправился только лишь Павел Кузин. Суд признал парня виновным и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Отбывал он свое наказание в ИК-6 в Стенькино – колонии, в которую попадают граждане, получившие срок впервые.

После освобождения молодой человек, по словам его знакомых, сильно изменился, ведет здоровый образ жизни и больше не преступает закон. Сейчас он живет у себя дома и проводит свободное время в родном микрорайоне Приокском.

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