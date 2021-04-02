Елена Митина рассказала скопинским педагогам об изменениях в федеральном законодательстве

Парламентарий рассказала педагогам города Скопина и Скопинского района об изменениях в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере образования.

Елена Митина отметила, что в федеральный закон «О национальной платежной системе» были внесены изменения, согласно которым транспортные и школьные карты разрешили пополнять наличными.

«С 3 августа 2020 года неперсонифицированные электронные средства платежа нельзя было пополнять наличными. Внесенными поправками установлено, что данный запрет не касается транспортных карт, а также карт, используемых для оплаты услуг в школах, ссузах и вузах», – уточнила депутат Госдумы.

Также Елена Митина рассказала о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым норма о выплатах по больничному в размере не меньше МРОТ стала бессрочной.

«Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие», – отметила парламентарий.

Изменениями в статьи 8 и 11 ФЗ «О специальной оценке условий труда» установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.

«Это позволит работодателям по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда на рабочих местах не изменялись, не проводить спецоценку, – добавила Елена Митина. – Раньше декларация выдавалось на 5 лет. При отсутствии оснований для ее прекращения она считалась продленной без повторной спецоценки. Затем спецоценка требовалась».

В завершение встречи региональный координатор партпроекта ответила на вопросы педагогов, связанные с оплатой труда, организацией школьного питания, уменьшением бумажной отчетности, внедрением электронной трудовой книжки и другие.

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