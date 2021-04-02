В Ряжске река затопила 18 приусадебных участков на трех улицах. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

2 апреля в результате подъема уровня воды в реке Хупта подтопило 18 приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Кроме того, специалисты дают прогнозы по дальнейшей ситуации с весенним половодьем.

В том же Ряжске возможно дальнейшее подтопление приусадебных участков на трех улицах, кроме того, под водой могут оказаться три низководных моста - два в Путятинском районе: у деревни Черняевка (работает лодочная переправа) и села Летники (есть объездной путь), а также мост через реку Истья между селом Огородниково и деревней Острая Лука Спасского района (читать подробнее о ситуации с половодьем в Рязнской области в 2021 году).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!