В Рязанской области признали еще шесть смертей от COVID-19

В Рязанской области за сутки зарегистрировали еще 52 заболевших коронавирусной инфекцией. Если верить официальной статистике, по состоянию на 2 апреля 2021 года известно о 26422 случаях COVID-19.

Продолжает поступать информация о летальных исходах при коронавирусе. 2 апреля после проведения экспертиз уход из жизни шести пациентов признали следствием этой инфекции. Это максимум для Рязанской области – наряду с 10 января, 10 и 24 февраля.

Всего власти признали жертвами пандемии 374 человек. Однако доподлинно известно, что смертей, связанных с COVID-19, гораздо больше (подробнее).

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