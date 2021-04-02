Депутат Госдумы приняла участие в акции «Лучший подарок – книга!»

Фото: Единая Россия.

Усадьба Михаила Скобелева в селе Заборово – одно из самых знаменательных мест муниципалитета. Во владение семьи знаменитого рязанца эти земли перешли в 30-е годы XIX века.

«В преддверии замечательного праздника Международного дня детской книги посчитала нужным подарить издания о жизни прославленного военачальника в библиотеки Александро-Невского района, чтобы дети и подростки смогли больше узнать об истории родного края», – отметила член фракции «Единой России» в Госдуме, парламентарий от Рязанской области Елена Митина.

Напомним, что акция «Лучший подарок − книга!» проводится региональным отделением партии в преддверии Международного дня детской книги. Депутаты фракций «Единой России» всех уровней, участники предварительного голосования передают в сельские библиотеки, участвующие в партпроекте «Культура малой Родины», новые книги.

В первую очередь это образовательные, развивающие, популярные детские издания, которые сельские учреждения не имеют возможности приобрести самостоятельно.

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