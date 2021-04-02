ФК «Рязань» начал 2021 год в ПФЛ с победы

Автором победного гола стал лучший бомбардир команды Владислав Фасхутдинов. Фото: Артем БОРТНИК | vk.com/fc_ryazan

1 апреля футбольный клуб «Рязань» сыграл первый матч в ПФЛ в 2021 году. В рамках 16-го тура команда Виктора Навоченко на родном стадионе обыграла ФК «Калуга».

Голы случились на 22-й и 81-й минутах. Сначала в толчее у чужих ворот после подачи с углового мяч в сетку отправил Владислав Фасхутдинов, а затем Евгений Дягтерев тоже не без доли везения - после заброса и пары рикошетов – получил возможность пробить с близкого расстояния. Видео опубликованы в официальном сообществе клуба.

Благодаря этой победе «Рязань» поднялась на третье место в своей группе, уступая одно очко белгородскому «Салюту» и подмосковному «Сатурну», который имеет игру в запасе.

Следующий матч «Рязань» тоже проведет дома – 6 апреля против «Кванта» из Обнинска. Начало в 16:00. Вход свободный.

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