Детские пособия малообеспеченным рязанцам стали выплачивать иначе

В Рязанской области изменились правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Рязанской области, как и по всей России, изменились правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет. В новой редакции они начали действовать с 1 апреля.

Ранее все пособия начислялись в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. Для рязанцев это 5449 рублей. Теперь, если даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не дотягивает прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 75% (8174 рублей). Если же необходимый уровень не достигнут и в этом случае, выплачиваются полные 10889 рублей.

О том, какие условия должны быть соблюдены, и о других особенностях выплаты региональное минсоцзащиты рассказало в ответах на часто задаваемые вопросы.

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