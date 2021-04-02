На Рязань и область надвигаются грозы

В ближайшие часы в Рязани и области с сохранением до конца суток 2 апреля местами ожидаются грозы. Такую информацию приводит Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- вечером держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

В случае происшествия, звонить по телефону – 01 (мобильная связь – 101), единый номер вызова экстренных служб - 112.

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