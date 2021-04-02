Чиновники из Рязани посетили сасовский приют для собак.

После резонанса в СМИ о сасовском питомнике для безнадзорных собак на место выехали специалисты управления благоустройства Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее руководство питомника заявило, что две недели не будут принимать собак, так как наводит порядок после подтопления от тающего снега. Такое заявление они сделали после сообщений рязанских зоозащитников, утверждающих, что собаки живут в жутких условиях.

Сасовский приют временно не работает.

Чиновники из Рязани осмотрели территорию где содержатся собаки, а также состояние находящихся в приюте животных, проверили журнал учета, индивидуальные карточки животных, акты приема-передачи и прочие документы. Всю собранную информацию передали руководству управления благоустройства.

Какие выводы сделали специалисты после осмотра приюта, не сообщается.

Ранее ИП Илюшеня – собственник приюта, заключил прямой контракт с администрацией Рязани на отлов собак, и планирует в будущем выиграть полноценный тендер.

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