На выезде из Рязани зверски избили семью дальнобойщика

На выезде из Рязани зверски избили семь дальнобойщика.

В последних числах марта после поста ДПС произошло ДТП, после которого избили семью дальнобойщика. Сама авария была незначительной – на узкой два большегрузных автомобиля чуть зацепили друг друга. Повреждения были настолько мелкими, что один из участников - впоследствии избитый - даже не заметил внештатной ситуации и продолжил движение.

Но через несколько минут его фуру догнал большегруз Renault, стал прижимать к обочине с требованиями остановиться. Когда машины остановились, мужчина предъявил претензии водителю, сказав, что именно он зацепил Renault.

Еще через 20 минут приехала иномарка, из которой вышли четыре человека. По словам супруги дальнобойщика, это мог быть хозяин фуры с группой поддержки, а может просто приятели водителя пострадавшей фуры.

На фото предполагаемый мужчина, избивший дальнобойщика и его жену.

Предположительно хозяин фуры сразу накинулся на второго водителя якобы виновного в ДТП и стал жестоко избивать, потом переключился на его жену и нанес ей несколько мощных ударов в голову. Мужчина был настолько разъярен, что даже его «группа поддержки» не могла успокоить.

Избив мужчину с женщиной рязанский молодчик разбил все фары на грузовике, собрал свою компанию и уехал. Пострадавшие от налета вызвали полицию, сняли побои в рыбновской больнице, и теперь ждут, чем закончится дело.

Видео о том, что произошло на рязанской трассе снял сын пострадавших родителей-дальнобойщиков, и выложил на популярном канале в YouTube «12 колес».

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