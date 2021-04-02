В Рязанской области ограничили занятие рыбалкой

С 1 апреля в Рязанской области ввели так называемый нерестовый запрет на рыбную ловлю.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 апреля в Рязанской области ввели так называемый нерестовый запрет на рыбную ловлю. Точнее это не совсем запрет, но ограничения серьезные. Что они в себя включают:
1. Ловить можно только с берега
2. Ловить можно только на одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух.
3. Ловить можно вне мест нереста рыб.
То есть спиннинг под запретом, ловить со льда и лодки нельзя. Но выходить на водоем на лодке, даже под мотором – можно.
А где же находятся места нереста, где ловить нельзя не при каких условиях? Список приводит Окский государственный заповедник:
- старица Ниверха (Шиловский район) - левобережная часть поймы реки Ока в средней и нижней части старицы (4 га);
- затон Дубровский, река Средник до села Акулово (Шиловский район) - правобережье реки - Ока у села Дубровка в верхней части затона и на плесах реки Средник (1,75 га);
- старица Медвежья голова (Шиловский район) - правый несудоходный рукав реки Ока у села Нармушадь в средней части старицы (3,5 га);
- Краснохолмский затон (Шиловский район) - левобережье реки Ока 3 км ниже старицы Медвежья голова по всему затону (3 га);
- озеро Старица Тырновская (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Ока у села Тырново в оконечностях озера (1,5 га).
За незаконную рыбалку с помощью запрещенных приспособлений с причинением ущерба в период нереста и в запрещенных для ловли местах предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо арест на срок до 6 месяцев.
Ограничения будут действовать до 10 июня включительно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!