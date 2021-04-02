В Рязанской области ограничили занятие рыбалкой

С 1 апреля в Рязанской области ввели так называемый нерестовый запрет на рыбную ловлю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля в Рязанской области ввели так называемый нерестовый запрет на рыбную ловлю. Точнее это не совсем запрет, но ограничения серьезные. Что они в себя включают:

1. Ловить можно только с берега

2. Ловить можно только на одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более двух.

3. Ловить можно вне мест нереста рыб.

То есть спиннинг под запретом, ловить со льда и лодки нельзя. Но выходить на водоем на лодке, даже под мотором – можно.

А где же находятся места нереста, где ловить нельзя не при каких условиях? Список приводит Окский государственный заповедник:

- старица Ниверха (Шиловский район) - левобережная часть поймы реки Ока в средней и нижней части старицы (4 га);

- затон Дубровский, река Средник до села Акулово (Шиловский район) - правобережье реки - Ока у села Дубровка в верхней части затона и на плесах реки Средник (1,75 га);

- старица Медвежья голова (Шиловский район) - правый несудоходный рукав реки Ока у села Нармушадь в средней части старицы (3,5 га);

- Краснохолмский затон (Шиловский район) - левобережье реки Ока 3 км ниже старицы Медвежья голова по всему затону (3 га);

- озеро Старица Тырновская (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Ока у села Тырново в оконечностях озера (1,5 га).

За незаконную рыбалку с помощью запрещенных приспособлений с причинением ущерба в период нереста и в запрещенных для ловли местах предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо арест на срок до 6 месяцев.

Ограничения будут действовать до 10 июня включительно.

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