Для выявления полуфиналиста в Кубке регионов НМХЛ потребуется матч в Рязани

На последних секундах матча сработала связка Александров (за воротами) - Затонских (№87). Фото: Павел АВЕРИН

1 апреля в Белгороде прошел четвертой матч ¼ финала Кубка регионов. Местный МХК выиграл у «Рязани-ВДВ» со счетом 5:4.

Уже на третьей минуте отличился капитан гостей Леон Замбахидзе. Максим Седов через некоторое время удвоил преимущество. И… гости успокоились.

Капитан показал пример товарищам по команде, открыв счет в матче. Фото: Павел АВЕРИН

Арслан Ямалов и Никита Канаплин синтезировали усилия партнеров в заброшенные шайбы – 2:2. Вадим Еманов вывел хозяев льда вперед, а Роберт Нуруллин сделал счет 4:2. На 57-ой минуте Руслан Абовянов при игре в большинстве создал комфортный отрыв в три шайбы, но менее чем через минуту Данил Глухих поразил ворота соперников 5:3.

За три минуты до окончания третьего периода голкипер «десантников» укатился на скамейку запасных. Шестеро полевых игроков Алексея Храмцова наносили опасные броски, и Кирилл Затонских за 12 секунд до сирены сократил разрыв до 5:4.

Пятый матч пройдет в Рязани.

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