Елена Митина: Хочется подарить людям хорошие эмоции и позитивное настроение

Елена Митина (слева) и сотрудники администрации города Скопина и Скопинского района.

- Ежегодно праздник Светлого Христового Воскресения дарит нам радость и надежду, укрепляет веру в торжество добра, мира и справедливости, символизирует любовь и согласие. И, конечно же, объединяет на основе традиционных духовных ценностей, – отметила парламентарий от Рязанской области Елена Митина. – В столь непростое для всех нас время хочется подарить людям хорошие эмоции и позитивное настроение.

В среду, 31 марта, депутат Госдумы, член фракции «Единой России» совместно с фондом «Возрождение и Надежда» передала в администрации города Скопина и Скопинского района пасхальные наборы для ветеранов, многодетных семей и педагогических работников.

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