В Рязани обязали утилизировать молочку и курятину с ярмарки выходного дня

В Рязани обязали утилизировать молочку и мясо кур с ярмарки выходного дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

На ярмарке выходного дня в Рязани вновь нашли потенциально опасную продукцию, сообщает региональный Россельхознадзор, который в последнюю субботу марта провел рейд на улице Крупской возле ЦНТИ. Именно там находится одна из локаций ярмарок.

Во время проверки специалисты обнаружили у торговцев продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Как пояснили «КП-Рязань» в ведомстве, речь идет о молочной продукции и продуктах птицеводства (куры). Так как документов не было, то подтвердить качество и безопасность продукции было невозможно.

По данному факту возбудили два дела об административных правонарушениях, а торговцам выдали два предписания на утилизацию.

В ближайшее время коммерсанты должны уничтожить весь товар и предоставить в Россельхознадзор документы об утилизации.

Примечательно, что две недели назад именно на этой ярмарке обнаружили потенциально опасные мясо и творог (читать подробнее).

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