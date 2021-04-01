Рязанскому фитнес-клубу запретили рассылать SMS c рекламой

Распространение рекламных SMS без согласия абонента недопустимо, Фото: сайт фитнес-клуба ArtaGym.

30 марта комиссия регионального УФАС рассмотрела дело, возбужденное в отношении рязанского фитнес-клуба ArtaGym. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки заявления, поступившего от физлица, выяснилось, что организация без его согласия рассылала рекламные SMS. При этом в ведомстве подчеркнули, что согласно нормам рекламного законодательства недопустимо распространение рекламы по сетям телефонной связи без согласия абонента.

Свое правонарушение в фитнес-клубе оправдали тем, что, якобы, распространяли информацию об акциях только среди своих клиентов. Но один из посетителей клуба, согласившийся на получение рекламы, заполняя анкету, ошибся в написании своего номера телефона и случайно указал номер заявителя.

Правда, комиссию такое оправдание явно не удовлетворило, поэтому ООО «Арта Фит» обязано устранить это нарушение.

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