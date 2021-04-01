В Скопинском районе в рамках партпроекта отремонтируют сельский Дом культуры

Фото: РОО "Единая Россия".

Ремонт в Вердеревском Доме культуры Скопинского района начат в 2020 году. В рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» на эти цели было выделено 2,8 млн рублей. В здании учреждения культуры заменили окна, кровлю и электропроводку, отремонтировали входную группу, полы и стены, выполнили необходимые сантехнические работы. Кроме этого, из муниципального бюджета было выделено 500 тыс. рублей на закупку новых кресел в зрительный зал и одежды для сцены.

В текущем году продолжится обновление Дома культуры. На реконструкцию фасада из бюджетов всех уровней направлено 1,1 млн. рублей.

«Из-за пандемии в 2020 году сроки проведения ремонтных работ в Вердеревском Доме культуры были изменены. Тем не менее, первая часть проекта была завершена в августе. В этом году все идет согласно установленным срокам», – отметила Елена Митина.

Парламентарий от Рязанской области напомнила, что благодаря участию Скопинского района в партийном проекте «Единой России», в муниципалитете ремонтируется уже третье учреждение культуры. В предыдущие годы вторую жизнь получили Успенский и Горловский СДК.

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