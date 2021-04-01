Не там построили, теперь спасают: власти сообщили о подготовке «Лесопарка» к паводку

В этом году центр уличного спорта может утонуть. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В рязанском «Лесопарке» проводятся мероприятия, направленные на предотвращение последствий подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«Приняты необходимые меры защиты от замыкания сетей электроснабжения на территории учреждения, ведется прочистка всех систем каналов водоотведения», - сообщили в ведомстве. - Часть оборудования центра временно перевезена с целью обеспечения его сохранности».

В качестве иллюстрации пресс-служба опубликовала фотографии, на которых видно, что часть оборудования центра уличного спорта «Под мостом» была демонтирована.

Отметим, что спортивная площадка, открытая в 2018 году, была построена в месте, которое ранее затапливало во время разливов. И если предыдущие две зимы были малоснежными, то в этом году без потопа, судя по всему, не обойдется.

Часть оборудования уже демонтировали. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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