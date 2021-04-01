Андрей Макаров в очередной раз признан одним из самых эффективных депутатов Госдумы

Фото: РОО "Единая Россия".

Подведены итоги двенадцатого интегрального рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Председатель комитета по бюджету и налогам нижней палаты парламента, член фракции «Единая Россия» Андрей Макаров стал одним из самых эффективных депутатов нижней палаты парламента и вошел в топ-10.

Исследование для составления рейтинга проводилось с января по март 2021 года и состоит из 4 критериев. Индекс народного голосования показывает возможности депутата мобилизовать сторонников. Законотворческая деятельность парламентариев оценивается в индексе активности в Государственной Думе. Индекс медийности складывается из количества упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле. Вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учетом федеральных и региональных СМИ и ТВ каналов.

Экспертный индекс оценивает работу депутатов на конкретной территории.

По оценке экспертов, эффективность работы в регионе Андрея Макарова признана одной из лучших, и он занял второе место по этому критерию.

«Андрей Михайлович действительно многое делает для Рязанской области. Многие важные социальные объекты в регионе появились только благодаря его усилиям», – отметила председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

Она подчеркнула, что парламентарий всегда выполняет свои обещания, доводит начатые дела до конца и отвечает за каждое свое слово.

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