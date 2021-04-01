Федеральная и региональная статистика смертей от COVID-19 в Рязанской области отличается

Согласно федеральной статистике, в четверг, 1 апреля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили два человека. Вместе с тем, согласно данным оперативной группы Правительства Рязанской области скончавшихся трое – 60-летняя женщина, а также 67-летний и 71-летний мужчины.

Это уже не первый случай расхождений федеральных и региональных данных.

К примеру, 20 марта федеральный сайт выдал 0 в графе смертей, тогда как согласно данным регионального минздрава в список внесли троих мужчин (64-х лет, 71-го года и 73-х лет).

21 марта на федеральном сайте опять стоял 0, тогда как оперативная группа Правительства Рязанской области сообщила, что в список жертв включили двух женщин (63-х и 78-ми лет).

Всего, по федеральным данным, на 1 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 368 человек. Итоговый подсчет по региональным данным оперативная группа Правительства Рязанской области не ведет.

Ранее мы сообщали данные Росстата о смертности в Рязанской области.

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