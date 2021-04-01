В пятницу в Рязани ожидаются дождь и +9 тепла

В пятницу, 2 апреля, в Рязани ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой, а днем местами умеренный дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 0...+5°С, днем +4...+9°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, за последние 19 лет в Рязанской области в апреле произошли три чрезвычайные ситуации – два случая гибели озимых зерновых культур из-за сильных морозов и весеннее половодье.

В МЧС прогнозируют, что в апреле 2021 года возможна одна природная или природно-техногенная ЧС, не выше межмуниципального уровня.

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