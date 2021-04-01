Молодчики, избившие рязанских подростков, предстанут перед судом

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела об избиении несовершеннолетних в мае минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 15 мая 2020 года обвиняемые, напали на троих подростков, используя незначительный повод. В итоге, 17-летнему парню была нанесена открытая черепно-мозговая травма, его 12-летнему брату сломали нос, а их 18-летнему приятелю нижнюю челюсть.

В СК подчеркнули, что в момент преступления обвиняемые были пьяны. Молодчикам инкриминируют причинение вреда здоровью различной степени тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

Уголовное дело передано в суд.

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