2 апреля в Рязани существенно изменится схема движения общественного транспорта

Ремонт на небольшом участке в совокупности с другими дорожными работами приводит к существенным изменениям. Схема с сайта горадминистрации Рязани.

В связи с проведением работ на теплосетях и закрытием движения транспорта на перекрестке улиц Маяковского и Есенина (дублер) в районе дома №110 с 22.00 2 апреля до 04.00 5 апреля произойдут изменения в движении городского пассажирского транспорта.

1. МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

- троллейбусы маршрута №3 на участке пути между остановками «Дом печати» и «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- троллейбусы маршрутов №5 наружный и внутренний объединяются в один и следуют по направлению: ул. Строителей, ул. Островского, ул. Чкалова, Вокзальная ул., Первомайский проспект, ул. Маяковского, разворот на пл. Мичурина, ул. Маяковского, Первомайский проспект, Вокзальная ул., ул. Чкалова, ул. Островского, ул. Строителей (конечная), ул. Островского, ул. Стройкова, ул. Гагарина, Спортивная ул., ул. Есенина, разворот на Театральной пл., ул. Есенина, Спортивная ул., ул. Гагарина, ул. Стройкова, ул. Островского, ул. Строителей;

- троллейбусы маршрута №8 на участке пути между остановками «пл. Победы» и «Дом печати» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Есенина, Горького (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№4, 13, 16, 17, 20, 21 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Театральная пл.» будут следовать по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Как будут перемещаться транспортные средства коммерческих перевозчиков, можно узнать, перейдя по ссылке.

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