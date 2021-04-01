Депутат Госдумы взяла на контроль обращение жителей Скопина

Фото: РОО "Единая Россия".

31 марта в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила Скопинский район. В селе Вослебово она осмотрела квартиры в доме, который был построен для детей-сирот. В нем проживают три семьи, две из них – многодетные. Жители обратились к парламентарию за помощью через соцсети.

Дом был построен для детей-сирот в 2013 году по федеральной программе.

«На стенах плесень, отваливаются обои, гниют двери и полы, постоянно запотевают окна, – рассказала и показала одна из жительниц дома Ольга. – Мы считаем, что это все происходит из-за некачественной работы застройщика».

В августе 2018 года Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал по данным фактам проверку, которая длилась около месяца и показала, что дома были построены с соблюдением существующих требований и технологий.

«Нам сказали, что в сложившейся ситуации мы виноваты сами – плохо прогреваем помещения и разводим сырость, одновременно готовим еду и сушим белье», – пожаловалась Ольга.

В конце прошлого года жители сами заказали и оплатили независимую экспертизу, которая показала, что их квартиры не пригодны для проживания.

В тоже время экспертиза, заказанная администрацией Скопинского района, показала, что зданию необходим капитальный ремонт.

На сегодняшний день жители подали заявление в администрацию муниципалитета, приложив результаты независимой экспертизы.

«Если комиссия не признает квартиры непригодными для проживания, будем оспаривать заключение через суд. Если признают, будем требовать выделения качественного жилья взамен имеющегося», – подчеркнула Ольга.

В свою очередь Елена Митина заверила, что направит депутатские запросы в соответствующие инстанции.

«Ситуация плачевная. В доме пахнет сыростью, везде плесень. При этом здесь вместе с родителями проживают восемь малолетних детей, – подчеркнула парламентарий. – Буду держать ситуацию под личным контролем».

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