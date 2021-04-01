Врача одной из больниц Рязани уличили в служебном подлоге

Против женщины, работавшей участковым терапевтом в одной из больниц Рязани, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Преступления, которые вменяют специалисту, произошли с января по декабрь 2019 года. Следствие считает, что врач внесла в медицинские документы 11 человек ложные сведения о прохождении диспансеризации. Делалось это ради фиктивного увеличения рабочей нагрузки и получения стимулирующих выплат.

Дело ведет Московский межрайонный следственный отдел, который, в свою очередь, опирается на материалы прокуратуры Московского района Рязани.

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