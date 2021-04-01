Die Welt: Важность Сбербанка для России стремительно растет

Влиятельное немецкое издание Die Welt охарактеризовало «Сбер» как не просто банк, а как «технологическую группу с портфелем, который сложно представить на Западе». Прежде всего, в статье «Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта» аналитики отметили ускоренное развитие Сбербанка, в том числе на онлайн-рынке, что в связи с коронакризисом особенно актуально.

По данным издания, Сбербанк - это крупнейшее финансовое учреждение не только в России, но и в Восточной Европе. У компании 99 миллионов активных частных клиентов и 2,7 миллиона активных корпоративных клиентов. При этом она продолжает расширять свое присутствие на рынке, постоянно расширяя спектр онлайн-сервисов для повседневной жизни и бизнеса - по выражению президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, это целая экосистема услуг.

Как пишут немецкие журналисты, тот факт, что Сбербанк теперь работает на молодом и очень динамичном российском онлайн-рынке, потребовал, чтобы традиционный институт был очищен от пыли. Он «заставит слона танцевать», - сказал однажды Герман Греф, который считается одним из самых умных и смелых представителей либерального крыла в российском истеблишменте после того, как пришел с должности министра экономического развития и торговли и превратил «пыльную компанию в современную сервисно-ориентированную».

Die Welt приводит оценку крупнейшего швейцарского финансового холдинга:

«Мы считаем, что Сбербанк является одним из лидеров в создании российской экосистемы», - написал банк UBS в анализе, проведенном в конце 2020 года.

Издание считает, что важность Сбербанка для России стремительно растет, и с новым курсом развития связан, вероятно, величайший этап его 180-летней истории. Это иллюстрируется финансовыми результатами. В 2019 году был достигнут рекордный профицит в 845 млрд рублей (9,4 млрд евро). В 2020-м, несмотря на коронакризис, высокая рентабельность сохранилась: на 10% прибыль снизилась лишь из-за увеличения резервов на случай невыполнения обязательств по кредитам.

С переводом полной версии статьи можно также ознакомиться у ИА REGNUM.

На правах рекламы.