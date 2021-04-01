На Оке в Рязани начался ледоход

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Половодье в Рязанской области набирает обороты. За сутки в районе Рязани подъем воды в Оке составил 20 сантиметров и начался средний ледоход, - сообщает сайт Рязанского гидрометцентра. В нижнем течении Оки (Касимов, Елатьма) вода поднялась на 4-7 сантиметров.

На Мокше также начал разрушаться лед, но суточный прирост уровня воды составил всего 3-4 сантиметра.

На лесных реках (Пра, Гусь) подъем воды и того меньше – 1-3 сантиметра.

- В лесах снег всегда тает позднее, нежели на равнинах, - говорит кандидат географических наук Алексей Воробьев, - поэтому и подъем воды на лесных реках идет с опозданием, и зависит от того, от чего тает снег: преимущественно от солнца, как это было до 31 марта, или от теплого воздуха, сопровождаемого осадками в виде дождя. В первом случае задержка будет дольше – около 10 дней, а во втором – от 3 до 7 дней.

В полях, а тем более в лесах, запасы снега еще очень большие, а значит подъем воды в реках продолжится.